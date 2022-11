Eesti jiu-jitsu koondis saabub tiitlivõistlustelt suure medalisaagiga

Lisaks saavutas Alex-Edward Raus lillade vööde master 1 (30+ vanus) avatud kaalus pronksmedali ja Mikk Salk siniste vööde master 1 avatud kaalus kuldmedali. Klubide arvestuses tuli Võimla seitsmendale kohale.



11.-13. novembril toimunud Euroopa meistrivõistlustelt tõi Alex-Edward Raus koju oma kaalu pronksmedali. Taavi Vaigla (Estum Jiu-Jitsu) võitis oma kaalus (pruunid vööd, master 2, 82,3 kg) Euroopa meistritiitli.



Brasiilia jiu-jitsu (BJJ) on võitlusspordiala, kus keskendutakse eeskätt maasvõitlusele. Võitluse eesmärk on domineeriva asendi saavutamine ning vastase alistamine kägistuse või liigeslukuga. Eestis on ala populaarsus iga aastaga kasvanud ning juba 26. novembril on selle ala harrastajatel võimalus kodumaal mõõtu võtta - Eesti meistrivõistlused kimonota Brasiilia jiu-jitsus toimuvad Tartus, A Le Coq spordihoones algusega kell 12.