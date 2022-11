Neuville kiitis Tänaku asemele palgatud Lappit: usun, et kõik sõitjad jagavad nüüd samu eesmärke

Hyundai teine senine põhisõitja Thierry Neuville on mõlema uue mehe saabumise üle õnnelik.

„2023. aasta hooajale saame vastu minna hea enesetunde ja veelgi parema motivatsiooniga. Meil on tugev koosseis ja kogenud sõitjad,“ ütles Neuville, vahendab Rallit.fi.

„Esapekka on meie meeskonda suurepärane täiendus. Olen kindel, et ta toob meie tegevusse olulise perspektiivi,“ lisas belglane, vihjates, et Lappi toob Toyotast kaasa väärtuslikku oskusteavet.

Breeniga on Neuville varemgi meeskonnakaaslane olnud. „Tore, et Craig on meeskonnas tagasi. Meil on nüüd tiimis kena kombinatsioon tuttavatest meestest ja uut verd ka. Olen kindel, et saame uueks hooajaks värske hoo sisse. Meie meeskonna eetika on väga oluline väärtus ja ma usun, et kõik jagavad nüüd samu eesmärke,“ märkis Neuville.

Ka Hyundai tiimijuhi kohusetäitja Julien Moncet rõhutas, et Lappi kogemused Toyota päevilt kuluvad neile marjaks ära. „Esapekkal on vajalik kogemus, et aidata arendada meie masinat, mis on hooaja vältel kõige tähtsam,“ lausus Moncet.