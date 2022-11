Võru Barrus kohtub Balti liigas kahel korral lähikonkurendiga: püüame taset tõsta

Liigatabelis on jätkuvalt esikohal Selver/TalTech, kel on 26 punkti. Neile järgneb Tartu Bigbank 20 ja Jekabpilsi Luši kolmandana 14 punktiga. 14 silma on koos ka neljandal kohal oleval RTU-l, viies on 12 punktiga Võru Barrus, kuues Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme 8 punktiga ning Pärnul on seitsmendana 5 punkti.