KUULA | „Jalgpallistuudio“: vutiajakirjanik Andres Must ei vaata minutitki Katari MM-i mängudest. Miks?

Nimelt ei kavatse Must vaadata minutitki pühapäeval algavast vutimaratonist, kuid hoiab oma kätt soojas ja jälgijaid MM-iga kursis leheküljel https://www.buymeacoffee.com/jalgpallimm, kus ta on oma lugude sarja pealkirjastanud „Silmad kinni jalgpalli MM-i vaadates“.

Miks on Must otsustanud MM-ile selliselt läheneda? Kes on tänavuse MM-i suurfavoriidid ja must hobune? Kuidas peaksid inimõigusteprobleemile ja tuhandetele surnud staadionitöölistele lähenema mängijaid ning kuidas oleks pidanud kõikide nende aastate jooksul käituma rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA? Sellest kõigest tänases esimeses „Jalgpallistuudios“ räägimegi.