„Eks see asi oleks lõpuks selleni (vallandamiseni – toim) ilmselt ka jõudnud, aga ma küsin siis vastu, et kas ta on mulle kuue kuu palga maksnud? Kahjuks ei ole,“ rääkis Kink Delfile, et lahti laskmise korral oleks pidanud klubi talle poole aasta töötasu välja maksma.