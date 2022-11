Hyundai teatas, kes asendavad tuleval hooajal Tänakut ja Solbergi

„Meil on hea meel kinnitada oma 2023. aasta sõitjate nimistu, mis koosneb neljast kogenud piloodist. Teame Thierry potentsiaali ja isu tiitli eest võidelda. Kuna Esapekka teeb hooaja täiskohaga kaasa, siis on meil sõitjate rivistus, mis suudab igal etapil ja teekattel esikohtade eest heidelda. Esapekkal on vajalik kogemus, et aidata arendada meie masinat, mis on hooaja vältel kõige tähtsam,“ lausus tiimijuhi kohusetäitja Julien Moncet.