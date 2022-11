Toyota kuulutas välja tuleva aasta koosseisu. Tänakut seal pole, seega ikkagi M-Sport?

Täishooaja sõidavad tänavu maailmameistriks kroonitud soomlane Kalle Rovanperä, uelslane Elfyn Evans ja jaapanlane Takamoto Katsuta, kes eelmisel aastal kihutas omaette Toyota tiimis ega toonud põhimeeskonnale punkte. Seega astus Katsuta sammu kõrgemale ja on nüüd punkte toov mees, aga seda vaid juhul, kui tiimiga ei liitu prantslane Sebastien Ogier. Mitmel rallil kaheksakordne maailmameister kaasa teeb, pole veel teada.

Viimastel kuudel spekuleeriti, et Toyota tahab enda ridadesse tuua selles meeskonnas 2019. aastal maailmameistriks tulnud Ott Tänaku, kuid nii ei juhtunud. Seega, kui Tänak rallisõiduga ei lõpeta või vaheaastat ei tee, on ainus võimalus, et ta istub M-Spordi Fordi.

Kõik märgid viitavad, et Tänak võibki M-Spordiga, kus ta aastatel 2012 ja 2014 – 2017 sõitis, taas liituda. Eile tuli uudis, et kaheaastase lepinguga tiimi esisõitjaks palgatud Craig Breen lahkub juba pärast esimest hooaega. Põhjus on lihtne, Breen suutis poodiumile tõusta vaid kahel korral ja jäi MM-i kokkuvõtteks seitsmendaks.

Seega pole M-Spordil kirjade järgi ainsatki sõitjat, kes võiks rallisid võita, sest mullu Monte Carlos triumfeerinud vanameister Sebastien Loeb pole kinnitanud, kas ja mitmel MM-rallil ta kaasa teeb. Üsna kindlalt Loeb siiski M-Spordi autosse istub ja juba spekuleeritakse, et võib teha kaasa täishooaja. Ent meeskonnal oleks vaja ka teist sõitjat ning teades Tänaku häid suhteid tiimi omaniku Malcolm Wilsoniga, võib just tema olla see mees.

Paraku kurtis M-Spordi juht Richard Millener, et neil pole Tänaku palkamiseks raha. Ent appi võiks tulla Fordi autotehas ning miks ka mitte Red Bull, kui hakkab Tänaku sponsoriks.