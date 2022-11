Karm süüdistus: Katar maksis altkäemaksu ja võidab MMi avamängu 1:0

Taha sõnul on pühapäeval algava jalgpalli MMi avamängu - Katar vs Ecuador - tulemus juba teada. Tema sõnul andsid turniiri võõrustajad Ecuadorile altkäemaksu ning 20. novembril peetava kohtumise võidab kodumeeskond 1:0. Ainus värav lüüakse teisel poolajal, kirjutab sport24.ua .

„Katar andis kaheksale Ecuadori mängijale altkäemaksu 7,4 miljonit dollarit, et nad kaotaks avamängu (0:1, värav teisel poolajal). Seda kinnitasid viis Katari ja Ecuadori siseringi inimest. Loodame, et see on vale. Loodame, et selle info jagamine mõjutab tulemust. Maailm peab FIFA korruptsioonile vastu astuma,“ kirjutas Taha Twitteris.

Tahal on Twitteris 430 000 jälgijat. Ta on Bahreinis asuva Briti Lähis-Ida uuringute keskuse piirkondlik direktor ning ta on kirjutanud raamatu „Araabia kevade pettus“ (The Deception of the Arab Spring, 2016).