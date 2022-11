Alonso teeb viimasel etapil Vetteli auks ilusa žesti

Just Alonso oli üks Vetteli ägedaimaid konkurente, kui sakslane võitis aastatel 2010-13 neli järjestikust F1 maailmameistritiitlit.

Kuigi mehed on pikalt omavahel konkureerinud, saab Alonso 35-aastase Vetteliga väga hästi läbi. Hooaja viimasel etapil tõmbab hispaanlane pähe kiivri, millel ilutseb Saksamaa lipp.

„Aitäh Seb. Jagan teiega võistlusrada viimast korda. See on ühtaegu nii emotsionaalne kui kurb. Soovin teile kõike paremat teie järgmiseks eluetapiks,“ kirjutas Alonso Instagramis.

Vetteli karjäär kuninglikus sarjas on kestnud 16 aastat. Ta on esindanud BMW Sauberi, Toro Rosso, Red Bulli, Ferrari ja Aston Martini meeskondi kokku 298 GP-l. Lisaks neljale MM-tiitlile on sakslase arvel 53 etapivõitu, 57 kvalifikatsioonivõitu, 122 poodiumikohta ja 38 võistluste kiireimat ringi.