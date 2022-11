Endine Madridi Atletico jalgpallur sooritas enesetapu

Rodax kaitses karjääri jooksul lisaks Atleticole ka Austria klubide Rapidi ja Admira värve. Rahvuskoondises pidas ta aastatel 1985-91 kokku 20 matši ja lõi kolm väravat. Rodax on siiani viimane Austria jalgpallur, kes on MMil löönud võiduvärava. See juhtus 1990. aasta finaalturniiril 2:1 võidumängus USA vastu.