Endine klubikaaslane: Manchester United peab Ronaldoga lepingu lõpetama

Ronaldo kritiseeris hljutises intervjuus TalkTV-le nii Unitedi peatreenerit Erik ten Hagi, klubi omanikke ja mängijaid kui ka endisi Unitedi meeskonnakaaslasi Neville`it ja Wayne Rooneyt.

„Ta poleks seda intervjuud andnud, kui ta oleks tahtnud tagasi minna. Ta teadis, et see toob suured uudiste pealkirjad ja lõpetab tema Manchester Unitedi karjääri,“ ütles Neville Sky Sportsile.

„Mind huvitab, mida Manchester United teeb, sest reaalsus on see, et nad teavad, et peavad Cristiano lepingu lõpetama või loovad põhimõtteliselt pretsedendi, et iga mängija saab neid tulevikus avalikult kritiseerida,“ lisas Neville.

„Ma nõustun osade asjadega, mida Cristiano ütles, ja paljud Manchester Unitedi fännid nõustuvad paljude asjadega, mida Cristiano on öelnud, kuid reaalne olukord on selline, et kui olete ettevõtte töötaja ja ütlete neid asju, tuleb teie töösuhe lõpetada ja Manchester United peab seda lähipäevil tegema.“

Neville tunnistas samas, et ka klubi on osaliselt vastutav selle eest, et suhted Ronaldoga on nii kehvaks muutunud. „Nad oleksid võinud paar nädalat tagasi kokku tulla ja otsida lahendust, kuid seda pole juhtunud. Põhimõtteliselt on nad mõlemad nurka taganenud,“ lisas Neville, kes võitis Unitediga kaks Meistrite liiga tiitlit ja kaheksa Inglismaa meistritiitlit.