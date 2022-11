Rafael Nadal lõpetas oma õnnetu aastalõputurniiri võiduga

„Ilmselt ei olnud mul selle turniiri jaoks piisavalt palju mänge all. Treeninud olin ka korralikult. Pean nõustuma, et hooaeg ei lõppenud nii nagu ma tahtnuks, kuid vähemalt sain selle võiduga lõpetada,“ lausus 36-aastane Nadal.

Aastaga tervikuna jäi aga hispaanlane rahule. „2022. aastal on olnud rasked kuus kuud, kaks suure slämmi võitu ja aasta lõpetamine edetabelis kõrgel kohal. Et ma suudan selles vanuses jätkuvalt võita ja olla konkurentsivõimeline, on minu jaoks väga oluline,“ lisas Nadal, kes on kaasmaalase Carlos Alcarazi järel maailma teine number.