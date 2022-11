Hugo Lloris ei kavatse Kataris vikerkaarevärvilist kaptenipaela kanda

35-aastane Lloris teatas, et tema selle kampaaniaga kaasa minna ei taha. „Kui me Prantsusmaal välismaalasi vastu võtame, tahame, et nad järgiksid meie reegleid ja austaksid meie kultuuri. Plaanin teha sama, kui lähen Katari,“ ütles Inglismaal Tottenham Hotspuris mängiv prantslane Briti ajalehele The Guardian.