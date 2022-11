Brasiilia väravakütt lahkub FCI Levadiast

„Olenemata sellest, mis aasta jooksul juhtus, see oli täis tõuse ja mõõnasid, usun, et kõige olulisem on see, kui sul on puhas südametunnistus, sest andsid endast parima. Tahaksin tänada FCI Levadiat võimaluse eest naasta riiki, kus mul on alati olnud hea meel olla, samuti oma meeskonnakaaslasi ja klubi töötajaid sooja vastuvõtu ja lugupidamise eest aasta algusest kuni viimase päevani klubis,“ seisab Liliu postituses. „Soovin klubile kõike head edaspidiseks. Aeg puhata ja tulevikule mõelda.“