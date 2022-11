Cristiano Ronaldo andis mõista, et noored on nõrgad: neil pole nälga ja neid lihtsalt ei huvita

„Ma ei ütleks, et noored ei austa vanema põlvkonna mängijaid, aga nad elavad teisel ajastul. Näen seda enda poja pealt, kes on 12-aastane. Nende mõttelaad pole sama. Nende nälg on teistsugune. Neile tulevad asjad lihtsamalt kätte, kõik on kerge, nad ei tunne kannatusi ja neid ei huvita,“ rääkis Ronaldo saatejuht Piers Morganile.