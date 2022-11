Vihje Tänakule? Craig Breenist loobunud M-Spordi võistkonna juht: vajame 2023. aastaks teistsugust lähenemist

„Craig on väga andekas sõitja ja mul pole kahtlustki, ta suudab karjääri jooksul veel paljutki saavutada. Aga tiim tunneb, et vajame 2023. aastaks uut lähenemist,“ ütles M-Spordi rallitiimi juht Richard Millener pressiteate vahendusel.

„Soovime Craigile tulevikuks edu, aga nüüd pöörame oma tähelepanu järgmise hooaja poole ja sellele, et kokku saada konkurentsivõimeline sõitjate nimekiri,“ lisas ta.

Esisõitjat M-Spordil järgmiseks hooajaks pole. Tiimis peaksid kõigi eelduste kohaselt jätkama Gus Greensmith ja Adrien Fourmaux, aga eelkõige selle tõttu, et nad toovad võistkonnale raha juurde. Tänavu tegi osadel rallidel kaasa ka legendaarne Sebastien Loeb.

Tippsõitjatest on vaba 2019. aasta maailmameister Ott Tänak, aga saarlane on korduvalt öelnud, et uueks hooajaks tal lepingut pole ja tema plaanid peaksid selguma mõne nädala jooksul.