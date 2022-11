Moncet Tänaku lahkumisest: mõnes mõttes on see põnev, saame töötada kellegi teisega

„Oli eepiline hooaeg. Lootsin, et meie ja mina suudame paremini esineda, aga peaksime olema uhked selle üle, mida suutsime saavutada hoolimata sellest, millisesse olukorda meid visati. Kahjuks polnud kõigil ühtset arusaamist ja kõik ei pingutanud sama asja nimel,“ kirjutas Moncet oma isiklikul Facebooki kontol.

„Pärast Monte Carlo rallit olime enam kui halvad, pehmelt öeldes. Nüüd näen, et siin-seal hakatakse meie tagasitulekut hindama. See tähendab minu jaoks palju. Igal juhul on sellest hooajast palju mälestusi ja lugusid. Ühel päeval võiks nendest võib-olla piisata isegi raamatuks,“ lisas ta.

MM-sarja kodulehele ütles Moncet, et lõppenud hooajal Hyundai sõitjatest parimaid tulemusi näidanud Ott Tänaku lahkumine pole tiimi jaoks maailma lõpp.

„Meil on veel palju tööd teha. Nii andeka sõitja nagu Tänaku asendmine on väga keeruline. Ta on meie aja üks paremaid sõitjaid, aga teisest küljest on see põnev, sest võib-olla annab see võimaluse avastamiseks ja töötamiseks kellegi teisega, kellel on teistsugune kogemus ja tagasiside,“ rääkis ta.

Mis saab aga Moncet'st endast? Jaapani ralli eel andis Moncet portaalile DirtFish teada, et järgmisel aastal ta enam Hyundais sel viisil jätkata ei soovi.

Küsimusele, kas talle tehti ettepanek, et 2023. aastal jääks asjad samaks, kus Moncet juhib meeskonda tiimijuhi kohusetäitjana, kuid töötab endiselt ka mootorite osakonna juhina, vastas ta: „Mitte kohusetäitjana, kindlasti mitte teist aastat niimoodi.“

„Ma arvan, et varsti tehakse mingi otsus ja Monte Carlos (järgmise aasta avaetapil - toim.) saate sellest teada, aga enne... ma ei tea. Mul on väga raske vastata sellele küsimusele. Mul on osa vastusest ja ma pole kindel, et me tulevikus nii palju kohtume,“ rääkis Moncet.

„Ilmselt on lihtsam proovida välja mõelda, milline on meie sõitjate rivistus järgmisel aastal kui et ära arvata, kes on meeskonna uus juht,“ lisas Moncet. „Ma ei ole selle veidra olukorra üle õnnelik, kuid nii need asjad on.“