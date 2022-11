Meeste võrkpallikoondise peatreener: sattusime EM-il selgelt kõige tugevamasse alagruppi

Meeste koondis loositi ülitugevasse alagruppi, kus vastasteks võõrustav Itaalia ning Serbia, Saksamaa, Belgia ja Šveits.

Meeste koondise peatreener Fabio Soli ütles Volley.ee-le, et tal on alagruppi kommenteerida lihtne, sest vastased on väga tugevad ja seetõttu saavad kõik mängud olema meie jaoks väga rasked.

„Arvan, et meie grupp on selgelt kõige tugevam nelja alagrupi seas, sest meie gruppi sattusid kokku tervelt kolm Euroopa absoluutset tippu – Itaalia, Serbia ja Saksamaa. Aga me ei tohi end lasta sellest heidutada, peame ikkagi keskenduma oma mängule ja me kindlasti üritame alagrupist edasipääsu. Selleks peame EM-finaalturniiril näitama oma parimat võrkpalli. Sel suvel teeme kindlasti palju tööd selle eesmärgi nimel, peame vähem mõtlema vastaste peale ja rohkem oma mängu parandamisele, et olla platsil parimas vormis just septembris,“ rääkis Soli.

Eesti naiskond mängib Tallinnas toimuval alagrupiturniiril koos Soome, Hollandi, Prantsusmaa, Slovakkia ja Hispaaniaga.

Naiste koondise peatreener Alessandro Orefice arvas vastaste kohta nii: „Napoli on üks minu kodulinnadest ja seepärast oli minu jaoks uskumatult põnev ja ülev jälgida tänast alagruppide loosimist. Loositulemuste üle ma kurta ei saa, pigem olen õnnelik ja arvan, et oma parimat võrkpalli mängides oleme võimelised konkureerima alagrupist edasipääsu nimel.

Holland toob Eestisse naiste võrkpalli absoluutse tipptaseme. Nad pakuvad võrkpallisõradele suurepärast vaatemängu ja on kindlasti meie algrupi favoriidid ning suure tõenäosusega alagrupi võitjad.

Prantsusmaa naiskond on viimase paari aasta jooksul oma kvaliteeti väga palju parandanud. Olen seda arengut saanud ise sealsete klubide juures töötades lähedalt jälgida, ma tunnen mängijaid ja nende taset, aga see annab meile ka võimaluse nende vastu taktikaliselt parem ettevalmistus teha.