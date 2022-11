TÄNA OTSEBLOGI | Kelly Sildaru teeb hooaja avastardi talle varasemalt kaks võitu toonud Stubais

Sel korral on Stubais stardis 22 naissportlast. Sildaru on kvalifikatsioonis stardijärjekorras teine. Enne eestlannat tuiskab rajale norralanna Johanne Killi. Sildaru järel tulevad rajale šveitslannad Mathilde Gremaud ja Sarah Höfflin. Gremaud teenis pargisõidus olümpiakulla tänavu Pekingis, Höfflin krooniti olümpiavõitjaks 2018. aastal Pyeonchanis.

Eeldatavatest soosikutest on Stubais kohal veel kanadalannad Olivia Asselin ja Megan Oldham ning norralanna Sandra Eie. Suurtest soosikutest on puudu hiinlanna Eileen Gu ja prantslanna Tess Ledeux. Gu alustas sügisel õppeteed Stanfordi Ülikoolis ning praegu ei olegi teada, kas ta sel hooajal võistluskarussellile naaseb või mitte. Ledeux peab aga võistluspausi pidama kaks nädalat tagasi saadud peapõrutuse tõttu. Detsembri keskpaigas lubas Ledeux taas MK-sarjas startida.

Kvalifikatsioonist pääseb edasi finaali kaheksa paremat. Finaal on kavas laupäeval. Nii eelvõistlusel kui ka finaalis on kõikidel osalejatel kaks katset, millest arvesse läheb parim.

Karjääri jooksul on Sildaru võitnud kuus MK-etappi, kuuest esikohast viis on tulnud pargisõidus ning üks rennisõidus. Poodiumile on eestlanna kokku kerkinud 11 korda.