Mick Schumacher jäi vormel-1 sarjas sõitjakohata, teda asendab veteran

2021. aastal Schumacher MM-sarjas punkte ei teeninud, tänavu on ta enne viimast etappi 12 punktiga 16. kohal.

„Ma ei taha varjata, et on otsuses lepingut mitte pikendada väga pettunud. Sellegipoolest tahan Haasi ja Ferrarit võimaluse andmise eest tänada. Tagasilöögid teevad inimest ainult tugevamaks. Minu tuli põleb jätkuvalt vormel 1 nimel ja võitlen kõvasti, et stardirivvi naasta,“ kirjutas seitsmekordse maailmameistri Michael Schumacheri poeg sotsiaalmeedias.