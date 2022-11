TÄNA OTSEBLOGI | Henry Sildaru teeb MK-sarjas debüüdi. Kas pääs finaali on reaalne?

Vastavalt Rahvusvahelise Suusaliidu FIS-i reeglitele pääseb Stubais starti 60 meest. Võistlejaid oli kohal rohkemgi, kuid ülejäänud jäid ootenimekirja. 60 osalejat on jagatud kahe gruppi. Sildaru võistleb teises grupis ning on stardijärjekorras 25.

Edasi finaali pääseb kokku 16 sportlast ehk mõlemast grupist saavad edasi kaheksa paremat. Nii kvalifikatsioonis kui ka finaalis on kõikidel osalejatel kaks laskumist, millest arvesse läheb parim.

Võistluse eel tunnistasid nii Henry Sildaru kui ka tema treenerist isa Tõnis Sildaru , et finaali jõudmiseks tuleb sõita riski piiril ning kindla peale tehtud laskumisega pole suure tõenäosusega võimalik finaali jõuda.

„Meeste konkurentsis midagi tagasi hoida ei ole. Kõik tipud on Stubais kohal ning keegi lihtsalt kindla peale tehtud sõiduga finaali ei pääse. Kõik peavad ikka sõitma riski piiril ning samamoodi ka Henry. Muud võistlusstrateegiat olla ei saa,“ tunnistas Tõnis Sildaru.

Henry Sildaru sai võistlusrajaga esmatutvust teha eile toimunud avatud treeningul. „Esimene MK-treening on tehtud ja see oli päris pingeline. Ilm oli pisut keeruline, sest kohati sadas lund ja oli päris pilvine. Samas ei näinud, et keegi oleks täna väga keerulisi trike veel teinud. Ka ise tegin nii esimesel kui teisel hüppel ainult paar lihtsamat kahekordset. Nähtavus lihtsalt ei võimaldanud enamat,“ lisas treeningu järel Henry Sildaru omalt poolt.