DELFI RIIAS | Eesti jalgpallikoondis valusa kaotuse eel penalteid ei harjutanud. Häberli: me ei olnud täna piisavalt head

„Tegime palju häid asju, üldine etteaste oli hea,“ rääkis Eesti koondise šveitslasest peatreener Thomas Häberli mängujärgsel pressikonverentsil. „Lasime aga endale ühe värava lüüa ja ise jäime ka vaid ühe peale. Tulemus on kõige tähtsam, peame sellega leppima. Mulle meeldis, kuidas teisel poolajal domineerisime ja kaitses tugevad olime. Meil on veel arenguruumi, aga oleme õigel teel.“

Varane avavärav tõotas head, kuid Zenjovi tabamusest lõpuks ikkagi ei piisanud. Nii Zenjov kui ka Rauno Sappinen raiskasid hiljem võimalusi, eriti nähtamatuks jäi just Sappinen. 66. minutil vahetati Poola kõrgliiga ründaja pingile. Avapoolajal oli paar head võimalust ka Bogdan Vaštšukil, kuid temagi ei suutnud neid ära kasutada. Penaltiseerias sai saatuslikuks Zenjovi möödalöök. Millest ikkagi puudu jäi, et rohkem väravaid lüüa? „Selleks on vaja võimalusi luua. Mängisime hästi, aga mitte piisavalt hästi. Peame olema kliinilisemad ja võimalused ära kasutama,“ tõdes Häberli. Vahel on (võimaluste raiskamist) keeruline selgitada. Peame kolme päeva pärast olema trahvikastis paremad. Me ei olnud täna piisavalt head.“ Häberli tunnistas, et penalteid Eesti koondis mängu eel ei harjutanud.