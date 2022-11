Kevadel liiklusõnnetusse sattunud Norra laskesuusataja võitleb jätkuvalt peavalude ja väsimusega: olen zombi

Õnnetuse tagajärjel sai norralanna peapõrutuse ja verised haavad, sealjuures ise ta kukkumist ei mäleta. Pärast õnnetust kannatab ja jätkuvalt peavalude all, naise enda sõnul on ta keha väsinud ja probleeme on ka unega. Ent kõige keerulisemad on just peavalud.