KUULA | „Kõva kärbes“ võitlejate eri: kuidas saavad spordimälumängus hakkama Renno, Themas ja Grents?

Mälumänguvõistlus toimib põhimõttel „osalejad vs maja“ ehk kolm saatekülalist võistlevad üheskoos küsimuste koostaja ja saatejuhi Kristjan Jäätsi vastu.

Kevin Renno on endine kikkpoksi maailmameister ning omanimelise võitlusspordiakadeemia treener.

Hendrik Themas on üks aktiivseimalt ringis käivaid Eesti kikkpoksijaid ja endine kümnevõistleja, kelle profikontol on 17 võitu (neist 11 nokaudiga) ja 14 kaotust. Viimati astus Themas ringi 15. oktoobril King of Kingsi galal Tondiraba jäähallis.