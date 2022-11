FOTOD | Meistrivõistluste teist ringi alustasid võidukalt Serviti, Mistra ja Kehra

Viljandi HC ja Mistra jaoks oli kolmapäeva õhtul tegemist juba esimese hooaja poole neljanda omavahelise kohtumisega. Nendest kaks oli lõppenud tänaste võõrustajate paremusega ning ühel korral jäid peale põhja-eestlased. Mängu algus tõotas taas põnevat lahingut, kus suur roll on kanda kaitse ja väravavahtide tööl. Väravaid visati kordamööda ning seni ainsana koduvõistkonnale väravaid visanud Kristo Voika tõi tabloole viigiseisu 3:3. Mäng jätkus võrdselt, kuid Viljandi püsis kerges eduseisus ning Hendrik Koks viis nende edu 19. minutil juba kolmeväravaliseks. Perioodi lõpuni jätkus mäng sama stsenaariumi järgi ning vaheajale mindi koduvõistkonna 13:9 juhtimisel, vahendab käsipalliliit.

Mistra resultatiivseim oli täna Serhii Orlovskyi kaheksa väravaga. Viljandi poolelt tabas Hendrik Koks üheksal korral. „Algus oli meie poolt taas rabe. Kuidagi on Viljandi vastu sel hooajal nii kujunenud, et kas läheme alguses ette ja mängime edu maha või vastupidi. Teisel poolajal võtsime jalad kõhu alt välja, saime kaitse toimima ja suutsime kaks punkti kaasa võtta. Tuleb läbi mõelda, kuidas vahepeal tehtud vigu vältida, aga hooaeg on veel pikk ees ja eks siis paistab, mis tulevik toob,“ rääkis Mistra vasakukäeline pallur Marko Slastinovski.