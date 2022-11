Eesti U21 koondis sai Balti turniiril kindla võidu, U19 sats napi kaotuse

Koondise peatreener Alo Bärengrub sõnas Soccernetile antud intervjuus, et 0:1 päädinud kohtumises prooviti tavapärasemast veidi erinevaid lähenemisi ja üldiselt võis mängupildiga rahule jääda. „Tuleb mõelda märtsikuu ja Eliitringi peale ning peame seda silmas pidades oma taktikalisi lahendusi laiendama. Kui ma näen, et meil on mängijate valik korralik ja eriti keskkaitsjate kohapealt. See annab võimaluse proovida kolme keskkaitsja lahendust. Täna esimest korda ka seda süsteemi proovisime. Nägin seal palju positiivset. Kas ja kuidas edasi, seda näitab aeg,“ lausus Bärengrub.