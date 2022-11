FOTOD | Taas 2:0 eduseisus väristama hakanud Tartu sammus eurosarjas järgmisesse ringi

Tartlastel tekkis paanika

Tartu sidemängija Markkus Keel möönis, et eduseisu maha mängimine on satsi tüüpviga. „Sama nagu esimeses geimis, kus lasime vahe kinni. Ei midagi uut, see juhtus ka võõrsil. Aga sel korral ei kasutanud vastased seda ära. Tuleb viga-viga-viga ja nii ta läheb... kahjuks,“ raputas ta Duo5 otseülekandes tiimile tuhka pähe.

Rait Rikberg tõdes, et meeskond saanuks mängida paremini, aga kõige tähtsam on edasipääs. Tema silmis peab tiim trennides leidma kokkumängu. „Ei taha naiste kohta halvasti öelda, aga see oli naiste võrkpall. Mängime nagu kulda ja siis unustame asjad ära. Meil pole tekkinud liidrit, kes ütleks, et anna pallid mulle ja löön nad maha. Kui sa lased vastased nii järgi, siis jääb mängust suhu mõru maik,“ sedastas libero.