Kommentaar: Jalgpalli MM laibahunnikute otsas. Pole probleemi, sest spordis maksab raha ja surm unustatakse 37 minutiga

Selleks et avaldada raamatuid ja artikleid, kuidas Katar suurvõistluse endale ostis, on maha võetud hektareid metsa – altkäemaksud sellele ja tollele, noortejalgpalli toetusprogrammid Aafrika riikidele, kes kuulusid otsustajate sekka, FIFA-le ja kohalike alaliitude juhtidele üht-teist... Tulemus: tosin aastat tagasi alistas Katar valimisvõistluse viimases voorus 14 : 8 USA. Maailm oli mõistagi hämmingus – kuidas saab suveolümpia järel tähtsuselt teine spordiüritus toimuda mikroskoopilises, Eestist neli korda väiksemas riigis, mis on MM-i korraldamiseks täiesti sobimatu? Aga selgus, et saab.