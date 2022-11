NBA-s platsil käinud 24-aastane Austraalia profikorvpallur tuli kapist välja

Neli hooaega tagasi NBA klubi Atlanta Hawksi ridades viies mängus platsil käinud ja sel hooajal kodumaa satsi Melbourne United esindav Humpries on teadaolevalt ainus tippkorvpalli mängiv gei. Mees tõdes, et raske taak oli pikalt tema õlgadel ning nüüd oli õige hetk see minema heita.

Humphries tõdes, et ta varem hoidis asja salajas, sest kartis oma karjääri pärast. „Ma alati arvasin, et elukutselise korvpalluri amet ja homoseksuaalsus välistavad teineteist ning pean oma elu seda külge varjama. Ma ei saanud olla see, kes ma tegelikult olen. Otsustasin välja tulla, sest usun, et saan olla praeguses keskkonnas ma ise ja saan muuta spordis geidesse suhtumist,“ lausus 211 cm pikkune keskmängija CNN-ile.

Humpries on sel hooajal kümnes liigamängus visanud keskmiselt 12 punkti ja võtnud üle viie lauapalli. Eriti heas hoos on ta just viimastes kohtumistes, mehe enda meelest muutis teda väljatuleku otsus. „Mul langes veerand sajandi taak õlgadelt. Ja see oli raske taak, sest seal olid sügavalt juurdunud tunded. Nüüd olen eufooriline. See on hämmastav tunne, kui sa ei pea end varjama, teesklema ega valesid välja mõtlema. Sisuliselt alustan uut elu, see on nagu teine sünnipäev.“ lisas hiiglase mõõtu korvpallur.