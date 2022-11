Jalgpallimaailm on seni näinud kaheksat erinevat maailmameistrit. Selle nimekirjaga ühinemisele on kõige lähemal olnud Holland, kes on koguni kolmel korral mänginud MM-finaalis. Seni on kõigil kolmel juhul väljakult lahkutud aga kaotajana. Nüüd on koondise tüüri juures taas legendaarne Louis van Gaal ning hollandlased loodavad, et nüüd on lõpuks kätte jõudnud nende tähetund.