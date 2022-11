FOTOD | Rapla ja Kalev/Cramo leppisid karikasarja veerandfinaali avamängus viiki

Mängu sai vaadata Delfi robotkaamerate platvormis, mis on kättesaadav Delfi Kogupaketi tellijatele. Meeste korvpalli karikavõistluste veerandfinaalides on selgunud ka esimene poolfinalist, kelleks on TalTech/Optibet. Sisuliselt kindlustasid nad edasipääsu juba avamängus, kus BC Tarvas alistus 98:73. Teisipäevases korduskohtumises jäi Lääne-Virumaa sats peale 78:76.