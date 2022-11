Eesti meessportlased jõudsid viimati olümpiamängudel poodiumile 2016. aastal Rio de Janeiros, kui pronksmedali sai kaela Eesti paarisaeruline neljapaat koosseisus Andrei Jämsä, Allar Raja, Tõnu Endrekson ja Kaspar Taimsoo. Kogu nelik püsis veel tänavuse aastani tippspordi juures. Nüüd otsustas Jämsä, et tema võistlemised on tipptasemel võisteldud. Karjäärile tagasi vaadates tunnistas ta, et sõudjate seisukohast võinuks karjäär edukamgi olla, kuid üldiselt Eesti sporti vaadates võib saavutatuga rahule jääda.