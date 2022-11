ARVUSTUS. „Lõvide vennaskond“. Mugava maailma meeldetuletus ropu töö tähtsusest ja higivalamise tasust

Kuigi mängu- ja dokumentaalfilmi võrdlus võib tunduda lausa banaalne, on üpris vältimatu, et vaataja peas tekivad mingid paralleelid. Esiteks kuna mõlemad puudutavad sarnast ajastut ja temaatikat: eestlust nõukogude aja lõpus. Teiseks küttis „Kalev“ korvpallifilmina spordipubliku üles ja tekitas teatava ootushorisondi. Ja kolmandaks on jalgpalli positsioon tänapäeva spordis sedavõrd suur, et latt kipub olema kõrgel.