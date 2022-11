Toyota teatab uue hooaja koosseisu järgmisel nädalal, Lappist vabaks jäävale kohale on tekkinud kindel soosik

Valitseva maailmameistri Kalle Rovanperä jätkamine on täiesti kindel ja DirtFishi andmetel sõidab Toyotas neljandat aastat järjest täishooaja ka Elfyn Evans. Kolmas auto läheb jagamisele - üks sõitja on endiselt Sebastien Ogier ja väidetavalt Hyundaisse siirduvat Esapekka Lappit asendab Toyota seni neljandat autot juhtinud Takamoto Katsuta.

„Arvan, et Katsuta on üks sõitja, keda järgmiseks hooajaks kaalume. Minu hinnanngul on ta hakanud näitama, et suudab tulemusi teha. Aga me ei ole sõitjate nimekirja veel kinnitanud, teeme seda novembrikuu jooksul,“ rääkis Toyota MM-tiimi juht Jari-Matti Latvala.