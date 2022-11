Hyundaist minema löödud Oliver Solberg: üks mu tiimikaaslastest polnud maailma kõige toredam inimene

„Teade, et pean Hyundaist lahkuma, tuli mulle šokina. Järgmiseks kaheks aastaks olid plaanid tehtud, meil oli leping juba valmis. See oli šokk ka isa jaoks (2003. aasta maailmameister Petter Solberg - A.K.). Ka temale lubati midagi muud. Lihtsalt öeldes näib see reetmisena. Isa polnud midagi sellist oma karjääri jooksul näinud,“ rääkis 21-aastane Solberg intervjuus Norra väljaandele Nettavisen.

Solbergile jättis muuhulgas kummalise mulje Hyundai sisekliima. „Selles tiimis oli ausalt öeldes keeruline olla. Asi läks nii kaugele, et tundsin isegi väikest kergendust, et sealt välja sain. Samas on ilma tööta muidugi kummaline olla. Isa üritas mind aasta jooksul aidata, aga tiimis tundusid asjad nii imelikud. Ta ei saanud päris hästi aru, mida teha, sest ka tema polnud kunagi midagi sellist näinud,“ meenutas ta.

Pisut konkreetsemaks minnes lausus Solberg: „Eelmisel aastal oli meil Hyundaiga briljantne suhtlus. Aga enne uue hooaja algust jäime tiimijuhist (Andrea Adamo) ilma ja teda pole suudetud asendada. Seetõttu on olnud palju poliitikat, palju inimesi, kellel on oma arvamus ja mitmeid, kes on oma teed läinud. Pealegi polnud üks tiimikaaslastest maailma kõige toredam inimene, seega polnud see tore hooaeg. Seda mõtlemegi, kui räägime, et me pole varem taolisi asju näinud, sest isegi isa pole selliseid inimesi varem kohanud.“

„Ralli on küüniline ala, nagu paljud muudki. Samal ajal on see tiimisport, kus on vaja teisi inimesi usaldada. See oli Hyundais olemise kõige keerulisem osa, sest ei tundunud, nagu ma oleks kellegagi koos olnud,“ lisas ta.

Solberg jagas lõppenud hooajal Hyundai kolmandat autot Dani Sordoga. Solberg kogus üheksa ralliga 33 punkti, Sordo saldoks jäi viie ralliga 59 punkti. Kõikidel rallidel kaasa teinud Ott Tänak sai MM-i üldarvestuses 205 punktiga teise ja Thierry Neuville 193 punktiga kolmanda koha.