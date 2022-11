Kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused saavad uue korraldajariigi

See on esimene kord, kui välikergejõustiku Euroopa meistrivõistlused toimuvad Suurbritannias, kuigi varem on seal kõikvõimalikke ala tippvõistlusi eesotsas 2017. aasta Londoni MM-iga.

„Briti publikul on suur huvi maailmaklassi kergejõustiku vastu ning nende publik on väga teadlik, kirglik ja entusiastlik. Me nägime seda kõike hiljuti Rahvaste Ühenduse mängudel, kui kogu staadion oli väljamüüdud isegi hommikuste programmide ajal. Me oleme kindlad, et Euroopa parimad kergejõustiklased saavad võistelda iga päev täismaja ees ning ka suure telepubliku ees mitte ainult Suurbritannias vaid ka ülemaailmselt,“ lausus Euroopa Kergejõustikuliidu president Dobromir Karamarinov.