KOMMENTAAR | Kas kaotusi koguva Pärnu meeskonna investeering toob tulevikus dividende või mitte?

Balti liigas on Pärnu Võrkpalliklubi meeskonnal kaheksa kaotuse kõrval kirjas vaid kaks võitu, seitsme võistkonna konkurentsis ollakse viimased. Challenge Cupil ei suudetud Portugali meeskonnale Lissaboni Sportingule kodus erilist vastupanu organiseerida (geimides saadi 17, 12, 14 punkti) ja skeptikud imestasid, et mis asja need pärnakad üldse eurosarja ronisid.