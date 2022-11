Päris käsipall, ansambel ja samad näod ehk meistriliigas alustatakse teise ringiga

Põlva Serviti hooaja algus on olnud tõeliselt muljetavaldav, kui üheski mängus veel vastastele punkte ei ole loovutatud. Kindlalt on tammutud nii karikavõistlustel, meistriliigas, Balti liigas kui ka eurosarjas. Ehk nende põnevaim matš oli just viimati mainitud turniiril, kus kodus Viljandi HC vaid ühe väravaga alistati.

„Balti liiga mäng näitas, et liigume õiges suunas. Näitasime ühte oma selle hooaja parimat esitust. Eriti just mänguskeemi mõttes, keegi ei vajunud ansamblist välja ning olime nii-öelda „ühtse taktikepi“ all. Kahjuks kolmapäevase kohtumise eel on meie väravavaht Mikola Naum endale pisut viga teinud ning tema puudumine oleks meile suur kaotus. Eks me teame, et Serviti on sel hooajal paremini komplekteeritud ning ka nende treenituse tase on kõvem, kuid proovime neile siiski võimalikult palju peavalu valmistada,“ lõpetas SK Tapa juhendaja Elmu Koppelmann.