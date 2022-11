DELFI VILNIUSES | Leedu ralliveteran Vanagas: Kuldar võib olla varsti üks Dakari ralli paremaid kaardilugejaid

Eelmine Dakari ralli lõppes Vanagasele raske avariiga juba neljandal kiiruskatsel. Leedukas on tagantjärgi öelnud, et kaldus paarkümmend meetrit ideaaltrajektoorist mööda, sõitis läbi augu ning oligi oma Toyotas reisija.

„Tean sellest autospordi segmendist - maastikusõidust - paljusid professionaale ning tean, kui tähtis roll on kaardilugejal. Kogu see spordiala on nii suures muutuses. Muutumas on nii tehnoloogia kui ka inimeste suhtumine ja mentaalsus. See esitab kaardilugejale üha suuremaid väljakutseid. Meil pole enam Road Booki, vaid tabletid. Suurimad selle ala professionaalid ei ole enam nii näljased,“ rääkis Vanagas.