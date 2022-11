DELFI VIDEO LEEDUST | Dakari rallil debüüti tegev Kuldar Sikk: hüppan täielikult tundmatusse

„See on neile nagu rahvasport. Lisaks Benediktasele esindab neid Dakaril veel viis-kuus sportlast ning on seda mitmeid aastaid teinud. See on nende jaoks nagu meile autoralli ja Ott Tänak,“ märkis Sikk täna Vilniuses vanas nõukogude-aegses taksopargis toimunud pressikonverentsil.