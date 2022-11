Björgen andis teada, kes võtab Johaugilt Norra koondises teatepulga üle

Björgeni arvates on selleks kõige tõenäolisemad kandidaadid 31-aastased Heidi Weng ja Ragnhild Haga , kel on kahe peale kokku 10 tiitlivõistluste medalit. „Heidil on naiskonnas kõige rohkem kogemust ning ka Ragnhildil pole sellega probleeme,“ vahendab Dagbladet Björgeni sõnu.

„Heidi juures on imekspandav see, kuidas ta suudab alati iseendaks jääda. Ma mäletan seda hästi võistlustelt, kus pinge oli laes. Meeleolu, mis tal sellistel olukordades on, tähendab teistele väga palju. Tema tuju on nakkav ja vabastab meeskonnakaaslasi,“ lisas Björgen.