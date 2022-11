Tradehouse avalikustas noorsportlased, kes teenisid nende stipendiumi

„Aastate jooksul oleme toetanud juba üle 60 noore, kelle seas nii oma ala maailmatippe kui alles tõusvaid staare,“ kommenteerib Tradehouse tegevjuht Laura Kuldkepp. „Enam kui tuhat läbi vaadatud taotlust nende aastate jooksul on näidanud, et Eestis on nii palju selge sihiga ja motiveeritud noori – märkame ja tunnustame neid, sest nii motiveerime ka ennast olema aktiivsed ja sportlikud!“ Kuldkepil on hea meel, et igal aastal lisandub stipendiumi saajate sekka noori aina uutelt spordialadelt ja nii on ka sel aastal esmakordselt esindatud golf, triatlon ja moodne viievõistlus.



Stipendiaat Marelle Kleemeier on 400m tõkkejooksja ja Eesti rekordi omanik. Tradehouse stipendium toetab Paide jooksutüdruku teekonda Pariisi 2024. aasta olümpiamängudele ja elab iga tõkke ületamisele kaasa. Oma sportlike tulemustega on Marelle kinnitanud kuuluvust Eesti kergejõustiklaste tippu, mida näitab viimasel neljal aastal võidetud 10 kuldmedalit Eesti meistrivõistlustelt ning sellel aastal joostud kolm Eesti rekordit.



Pariisi olümpiamängudele pürgib ka moodne viievõistleja Johanna Maria Jõgisu, kes öelnud, et ei pelga teha rasket tööd, jõudmaks püstitatud eesmärkideni. Tüdrukut võlub moodsa viievõistluse mitmekülgsus ja nõudlikkus ja ta rõõmustab, et sellele põnevale alale elatakse üha enam kaasa. Oma sihikindlust ja töökust on Johanna korduvalt tõestanud muljetavaldavate saavutustega viimaste aastate Euroopa- ja maailmameistrivõistlustel.



Stipendium aitab noortel suurendada ka oma välismaist kogemustepagasit. „Antud stipendium annab mulle väga hea võimaluse võistelda välisvõistlustel,“ nendib triatleet Gregor Rasva, kellel Eestis omaealiste konkurents puudub. „Tänu sellele saan olla valmis tiitlivõistlusteks,“ rõõmustab noormees võimaluste avardumise üle. Sel suvel teenis Rasva juunioride Euroopa karikaetapil koha esikümnes.



Tradehouse noorsportlase stipendum määrati ka silmapaistvale iluuisutajale Arlet Levandile, kel taskus rohkelt medaleid, sealhulgas kaks noorteolümpia kuldmedalit. Arlet treenib ema Anna Levandi käe all.