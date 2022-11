Hyundai meeskonna nõunik: Rovanperä mõju oli suurem kui Toyota oma

Loriaux meenutas, et Ott Tänak oli tegelikult hooaja alguses Rootsi talverallit võitmas, kuid siis ütles hübriid üles ja see polnud Hyundai meeskonna süü.

„Pärast kiitsid nad kõik Toyotat... Kas tõesti? Ma arvan, et Rovanperä mõju oli suurem kui Toyota faktor. Ok, Seb (Ogier) võitis ka, aga ta ei ole juhuslikult kaheksakordne maailmameister. Ma arvan, et pärast meie kolme järjestikust rallivõitu kolmel erineval pinnasel - Soomes, Ypresis, Kreekas - tundsid mõned inimesed end veidi lollina, et meid kogu aeg peksid,“ leiab Loriaux.