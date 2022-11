Meedia: Austraalia tühistab Novak Djokovici viisakeelu

Nüüd kirjutab The Guardian, et Djokovicile antakse viisa ja seega saab ta loa Austraalias mängida. Serblasele määratud kolmeaastane viisakeeld on tühistamisel. Kuna koroonaolukord on muutunud, ei nõuta Austraaliasse tulijatelt enam koroonavastast vaktsineerimist.