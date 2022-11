Fännid kogusid aastaga Eesti jalgpalli toetuseks rekordilised 128 000 eurot

LHV Jalgpallikaart on ametlik Eesti jalgpalli fännikaart, mille omanik saab endalegi märkamatult oma lemmikklubile toetust koguda. Iga Jalgpallikaardiga sooritatud ostu pealt maksab LHV 10 senti kaardiomaniku valitud jalgpalliklubi toetuseks. Kokku on LHV Jalgpallikaardi kasutajaid 5255 ning aastaga kogus keskmine kaardiomanik oma lemmikklubi toetuseks 24 eurot.

LHV Panga juhatuse esimehel Kadri Kiiselil on hea meel, LHV-l on kohalikus jalgpallikogukonnas oma kindel koht ja et loodud võimalusi kasutatakse üha aktiivsemini.

„Kümne aastaga on LHV Jalgpallikaardi kasutajad kogunud oma lemmikklubidele kokku üle poole miljoni euro ja seda lihtsalt oma igapäevaste ostude eest tasudes. Soovime, et pangateenuste kasutamine olekski täpselt nii lihtne ja mugav, alates konto avamisest kuni investeerimiseni ja oma lemmikklubi toetamiseni. Rõõm on näha, et jalgpallifännidest on saanud ka LHV fännid ja meie tooteid kasutatakse aktiivselt,“ ütles Kiisel.

Eesti Jalgpalli Liidu presidendi Aivar Pohlaku sõnul näitab rekordtoetus Eesti jalgpalli kasvavat kogukonda. „Jalgpallikaardiga seovad ennast inimesed, kelle jaoks klubi või koondis on oluline ja selliseid inimesi on üha rohkem. Seejuures saab ainuüksi oma põhimõtete väljendamisega ehk LHV jalgpallikaardi valimisega anda olulise panuse. Suur aitäh kogu jalgpalliperele ja LHV Pangale, kellega koostöö on palju enamat kui tavaline partnerlus,“ ütles Pohlak.

Klubide arvestuses kogusid taaskord suurima toetuse Tartu JK Tammeka fännid, kelle ostudelt kogunes klubi toetuseks 9165 eurot. Järgnesid Tallinna FC Flora 9074 euroga ning Nõmme Kalju FC 4789 euroga. Eesti Jalgpalli Liidule kogusid vutifännid aastaga 17 950 eurot. Kokku saavad toetusi 134 jalgpalliklubi üle kogu Eesti.