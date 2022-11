Punn põhja ehk jalka MMi unistuste algüksteist

Jalka MMiga käib käsikäes tavapärasest suurem melu ja tulemuste ennustamine. Sama kehtib ka Fantasy jalgpalli kohta. Fännid panevad enda lemmikmängijatest tiimi kokku ja võistlevad üksteisega, et endi seast tõeline jalkaspets välja selgitada. Mida paremini sinu valitud mängijad päris elus mängivad, seda rohkem punkte su tiim kogub ning seda suurem šanss, et teistele koha kätte näitad.

OlyBeti kontori vutigurud istusid kokku ja koostasid ka omalt poolt unistuste tiimi, kes sel aastal jalka MMil mängib. Sel korral lasti fantaasial lennata ja kui muidu on jalka MMi Fantasy mängus osalejatel terve tiimi (11 põhimeest ja 4 varumeest) komplekteerimiseks 120 miljoni euro suurune eelarve, siis praegu löödi kogu papp puhtalt põhikoosseisu peale laiaks.

Väravavaht ja kaitseliin

Postide vahele pisteti brasiillane Ederson, kelle kasuks räägib nii tiimi üldine tugevus kui ka mehe enda head esitlused Manchester City eest. Seetõttu võib oodata, et just tema on Brasiilia koondise esikinnas Liverpooli väravavaht Alisson Beckeri ees. Serbia, Šveits ja Kamerun on ka piisavalt ohtlikud, nii et Ederson päris käed taskus postide vahel seisma ei pea. Mida rohkem tõrjeid mees teeb, seda rohkem Fantasy punkte ta kogub.

Kolmese kaitseliini moodustavad prantslane Lucas Hernandez, Hollandi kapten Virgil van Dijk ning inglane Trent Alexander-Arnold ehk kolm vutituusa, kelle riigid on enda alagruppide (ja miks mitte ka turniiri) suursoosikud. Tugevatele tiimidele lüüakse üldjuhul vähem väravaid ja kõik kolm on tõestanud, et suudavad ka ise resultatiivseid sööte jagada ning vajadusel skoorida.

Keskväli

„Vahet pole, palju lööte, me lööme rohkem“ võiks täiesti vabalt olla selle keskvälja moto. Messi, De Bruyne, Vinícius Júnior ja Neymar on kõik ründava suunitlusega mängijad, kelle talent pikemat tutvustust ei vaja. Neile kõigile meeldib mängu saatust otsustada.