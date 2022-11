Mäesuusaäss murdis karmis õnnetuses mõlemad jalad

„Max sõitis vasakkurvis ülakehaga väravale pihta ja kukkus,“ selgitas Austria koondise spordidirektor Marko Pfeifer, vahendab gettotext.com. „See on äärmiselt kahetsusväärne, sest tal olid selleks hooajaks suured plaanid. See on meie kiirlaskumise meeskonna jaoks tohutu löök. Soovin, et Max tuleks võimalikult kiiresti tagasi.“