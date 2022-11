Adamo arvates kritiseeriti Hyundai töötajaid ebaõiglaselt: mul oli seda valus vaadata

Eelmise hooaja järel tegevjuhi ameti maha pannud Adamo jagas seda artiklit Instagramis ning kirjutas seal oma endiste alluvate kaitseks: „Pole vaja uuesti korrata, et hoolin neist (Hyundai töötajatest - toim.). Mul on sel hooajal olnud isiklikult raske vaadata, mida nad on pidanud üle elama. See, kuidas nad reageerisid ja vastasid ebaõiglasele kriitikale, avas mu südame ja tegi mind õnnelikuks. Mul on hea meel, et olen koos teiega need aastad veetnud. Soovin teile helget tulevikku.“