Ralliekspert andis Jaapani etapi eest maksimumpunktid juba teisel katsel katkestanud Sordole

Sordo sai nii kõrge hinde, sest suutis looduskatastroofi ära hoida.

„Kuigi Sordo läbis ainult ühe katse, saab ta minult maksimumi, et päästis meid võimaliku ökoloogilise katastroofi eest. Kui Sordo oleks oma auto peatanud 50 meetrit ennem või hiljem, siis on täiesti võimalik, et oleksime näinud tulekahju, mis olnuks ka kosmosest nähtav!“ kirjutas Clark Sordo kohta, kelle Hyundai põles teisel katsel maani maha.

„Siinne maastik on väga kuiv ning hirmuäratav on mõelda, kui kiiresti võinuks katastroofiline tulekahju puhkeda, kui Sordo poleks oma masinat peatanud ühes väheses kohas, kus polnud ühtegi puud. Vahest oli see vaid õnn, kuid mulle meeldib uskuda, et Dani päästis poole Aichi prefekti loodusest,“ märkis Clark.

Sordo masina põlengut näeb siit.

Ott Tänak, kes lõpetas Jaapanis teisena, teenis kümne palli skaalal seitse punkti.

„Asi oli vanast Tänakust kaugel, kuid poodiumikoht tema viimasel sõidul Hyundai värvides, et kindlustada võistkonnale kaksikvõit, on korralik viis lõpetada oma tormiline periood Hyundais. Jälle kimbutasid teda tehnilised probleemid, esmalt diferentsiaaliga ja seejärel, peaaegu etteaimatavalt ka hübriidseadmega. Kuid probleemid, millega Tänak pidi rinda pistma, ei suuda varjata tõsiasja, et ta pole selle autoga asfaldil suutnud kunagi päriselt hakkama saada. Mitte väga ammu oli Tänak sellel pinnal peaaegu puutumatu, kuid mitte Hyundaga,“ kirjutas Clark eestlase võistluse kohta.

Jaapani ralli hinded:

Hyundai:

Thierry Neuville 9/10 (1. koht)

Ott Tänak 7/10 (2.)

Dani Sordo 10/10 (katkestamine)

Toyota:

Kalle Rovanperä 5/10 (12.)

Elfyn Evans 7/10 (5.)

Sébastien Ogier 8/10 (4.)

Takamoto Katsuta 10/10 (3.)

M-Sport:

Craig Breen 1/10 (24.)

Gus Greensmith 3/10 (6.)