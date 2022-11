DELFI SOOMES | Kapten Vene noore koondise kasvuraskustest: praegu on koostöö leidmine väga kaugel

„Enamuse ajast olime Soomest takt maas. Jube palju asju läks valesti,“ rääkis Vene pärast kohtumist.

Kohtumise alguses jäi Eesti kaotusseisu peamiselt kehva lauavõitluse tõttu. Kui see sai enam-vähem korda, siis teisel poolajal hakkasid logisema ka teised elemendid.

„Nii kui me ise paar korda lihtsaid asju ära ei pannud, said nad kohe lihtsad korvid vastu. Muidu oli tasavägine, aga kui me kaks-kolm korda järjest korvi alt ära ei pannud, said nad kiiretest hea tunde kätte. Vahe läks seitsme kuni kümne punkti peale ja sealt see asi lagunes,“ selgitas Vene.

Eesti suur probleem oli nigelas koostöös, millele on lihtne selgitus – see koosseis oli koos esimest korda. Ühe valikmängude akna jooksul üksteisemõistmist paika ei saa. „Praegu on möödarääkimisi ja valesid asju nii palju, et koostöö leidmine on väga kaugel. Mõned mehed olid koondises põhimõtteliselt esimest korda. Kui nad teist korda tuleks, oleks võib-olla lihtsam ja me teaks teineteist paremini,“ sõnas Vene.

Reedel jäi Eesti kodusaalis 82:87 alla Rootsile. Kuigi vahe jäi väiksem, võis seda Soome mänguga võrrelda.

„Rootsi vastu olime kauem mängus sees, suutsime neist hammastega kinni hoida. Täna oli nii, et kui lagunemine tuli, lagunes mäng täiesti ära. Aga põhimõtteliselt olid (kaks mängu) üsna ühtemoodi – ka Rootsi vastu ei pannud me kaks korda järjest korvi alt ära ja nad said kiireid. Siis läks ka vahe suuremaks. Nagu ka täna, otsustas see mängu ära,“ lausus Vene.

„Täna me ei mänginud kaitses hästi, aga niikaua, kui olime rünnakul okeid, suutsime kaitses kuidagimoodi olla. Niipea, kui rünnakul eksisime, saime kiiretega kohe sisse. See murdis meid ära,“ lisas ta.

Isiklikus plaanis piirdus Vene 26 minuti jooksul viie punktiga, väljakult viskeid tabas ta kaheksast kaks.

Tass: lauavõitlus on viie mehe töö

Paremini ei läinud ka põhikeskmängijal Matthias Tassil, kes tõi 24 minutiga kaks punkti ja kaks lauapalli. Mida oli Tassil öelda lauavõitluse kohta, kus Eesti mängu alguses hävis?